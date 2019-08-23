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Наступне засідання Підготовчої депутатської групи відбудеться 27 серпня

Наступне засідання Підготовчої депутатської групи відбудеться 27 серпня

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 серпня.  УНН. Наступне засідання Підготовчої депутатської групи заплановане на вівторок, 27 серпня. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення пресслужби Верховної Ради.

"27 серпня о 10-00 — Чергове засідання Підготовчої депутатської групи з числа новообраних народних депутатів України", - повідомили у пресслужбі.

Нагадаємо, що до складу Підготовчої депутатської групи увійшли представники політичних сил: від партії “Слуга народу” — 17, від партії “Опозиційна платформа— За життя” — 3, від партії Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина” — 2, від партії “Європейська Солідарність” — 2, від партії “Голос” — 1.

По завершенню засідання плануються брифінги представників Підготовчої депутатської групи.

Як повідомляв УНН, після засідання, яке відбулося сьогодні, 23 серпня, стало відомо, що на посаду заступника голови Верховної Ради дев’ятого скликання подано декілька кандидатур, а також, що нардепи визначилися зі сценарієм урочистого засідання.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У “Слузі народу” заявили, що у разі утворення коаліції угоду з нею можуть підписати 29 серпня

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