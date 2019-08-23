Нові нардепи визначилися зі сценарієм урочистого засідання Ради
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Новообрані народні депутати під час засідання підготовчої депутатської групи у п'ятницю, 23 серпня, проголосували за план сценарію урочистого засідання нової ВР України IX скликання, передає кореспондент УНН.
План сценарію урочистого засідання з нагоди складання присяги народними депутатами України, обраними 21 липня 2019 року, було ухвалено одноголосно.
Нагадаємо, у партії "Слуга народу" не виключають можливості підписання коаліційної угоди у разі утворення коаліції в день урочистого засідання Верховної Ради дев'ятого скликання, 29 серпня.
Як повідомляв УНН, на посаду заступника голови Верховної Ради дев’ятого скликання подано декілька кандидатур.