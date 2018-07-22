Усик заявив про бажання працювати з батьком Ломаченка
Київ • УНН
КИЇВ. 22 липня. УНН. На післяматчевій прес-конференції фінального бою Всесвітньої боксерської суперсерії у першій важкій вазі переможець Олександр Усик розповів щодо ситуації з його тренерами, повідомляє УНН з посиланням на Youtube-канал WBSS.
У поєдинку проти Мурата Гассієва функції тренера українця виконував батько іншого зіркового боксера з України Василя Ломаченка – Анатолій Ломаченко.
"Я б один не вийшов. Мені треба теж допомагати. У будь-якому випадку з кимось би вийшов. Як давно я зрозумів, що мною керувати буде не той, хто раніше? Давно зрозумів. Дуже б хотілося, щоб він (Анатолій Ломаченко – ред.) був моїм головним тренером. Я з Анатолієм Миколайовичем дуже близько спілкуюся. Він часто підказує, говорить речі. Ми родичі, з його сином – куми", - наголосив Усик.
Варто відзначити, що Анатолій Ломаченко є головним тренером свого сина Василя.
Нагадаємо, що незадовго до проведення бою із Гассієвим Усик вирішив завершити співпрацю із тренером Ватаманюком.