Усик заявил о желании работать с отцом Ломаченко

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 38898 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 102209 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 124233 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 131772 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 169023 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153308 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141053 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130457 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 181257 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118329 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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Усик заявил о желании работать с отцом Ломаченко

Усик заявил о желании работать с отцом Ломаченко

Киев  •  УНН

 • 11908 просмотра

КИЕВ. 22 июля. УНН. На послематчевой пресс-конференции финального боя Всемирной боксерской суперсерии в первом тяжелом весе победитель Александр Усик рассказал о ситуации с его тренерами, сообщает УНН со ссылкой на Youtube-канал WBSS.

В поединке против Мурата Гассиев функции тренера украинца выполнял отец другого звездного боксера из Украины Василия Ломаченко - Анатолий Ломаченко.

"Я бы один не вышел. Мне надо тоже помогать. В любом случае с кем-то вышел. Как давно я понял, что мной руководить будет не тот, кто раньше? Давно понял. Очень бы хотелось, чтобы он (Анатолий Ломаченко - ред.) был моим главным тренером. Я с Анатолием Николаевичем очень близко общаюсь. Он часто подсказывает, говорит вещи. Мы родственники, с его сыном - кумовья", - подчеркнул Усик.

Стоит отметить, что Анатолий Ломаченко является главным тренером своего сына Василия.

Напомним, что незадолго до проведения боя с Гассиевым Усик решил завершить сотрудничество с тренером Ватаманюком.

Украинские Национальные Новости

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