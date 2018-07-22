Усик заявил о желании работать с отцом Ломаченко

В поединке против Мурата Гассиев функции тренера украинца выполнял отец другого звездного боксера из Украины Василия Ломаченко - Анатолий Ломаченко.



"Я бы один не вышел. Мне надо тоже помогать. В любом случае с кем-то вышел. Как давно я понял, что мной руководить будет не тот, кто раньше? Давно понял. Очень бы хотелось, чтобы он (Анатолий Ломаченко - ред.) был моим главным тренером. Я с Анатолием Николаевичем очень близко общаюсь. Он часто подсказывает, говорит вещи. Мы родственники, с его сыном - кумовья", - подчеркнул Усик.



Стоит отметить, что Анатолий Ломаченко является главным тренером своего сына Василия.



Напомним, что незадолго до проведения боя с Гассиевым Усик решил завершить сотрудничество с тренером Ватаманюком.