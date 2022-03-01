Усі виїзди з Чернігова заміновані. Містян закликають не залишати домівок
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Усі виїзди з Чернігова заміновані. Про це повідомив сьогодні голова Чернігівської ОДА В’ячеслав Чаус, пише УНН.
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“Шановні друзі. Для особливо недоганяючих. Усі виїзди з міста заміновані. "Заміновані“ — це значить, що там міни, і можна на них підірватись. Чернігів готовий до оборони. Не наражайте себе та своїх близьких на небезпеку. Лишайтесь вдома або в об’єктах укриття”, — закликав очільник ОДА у Facebook.
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Він також звернувся до керівників підприємств, установ, організацій.
“Вже розпочали надходити дзвінки деяким з вас від руських під видом представників ЗСУ щодо надання допомоги — навести понтон, дати координати, помогти технікою. Нікому ніх*я. Виконуємо команди і завдання виключно з перевірених джерел”, — наголосив Чаус.
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