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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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Усі виїзди з Чернігова заміновані. Містян закликають не залишати домівок

Усі виїзди з Чернігова заміновані. Містян закликають не залишати домівок

Київ • УНН

 • 147185 перегляди

КИЇВ. 1 березня. УНН. Усі виїзди з Чернігова заміновані. Про це повідомив сьогодні голова Чернігівської ОДА В’ячеслав Чаус, пише УНН.

Цитата

“Шановні друзі. Для особливо недоганяючих. Усі виїзди з міста заміновані. "Заміновані“ — це значить, що там міни, і можна на них підірватись. Чернігів готовий до оборони. Не наражайте себе та своїх близьких на небезпеку. Лишайтесь вдома або в об’єктах укриття”, — закликав очільник ОДА у Facebook.

Деталі

Він також звернувся до керівників підприємств, установ, організацій.

“Вже розпочали надходити дзвінки деяким з вас від руських під видом представників ЗСУ щодо надання допомоги — навести понтон, дати координати, помогти технікою. Нікому ніх*я. Виконуємо команди і завдання виключно з перевірених джерел”, — наголосив Чаус.

Раніше

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що на п’яту добу інтервенції російські окупанти виявилися неспроможні приховувати, що в них починається агонія.

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