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122 години опору: окупанти виявилися неспроможні приховувати агонію - Резніков

122 години опору: окупанти виявилися неспроможні приховувати агонію - Резніков

Київ • УНН

 • 173221 перегляди

КИЇВ. 1 березня. УНН. Станом на 1 березня в Україні триває 122 година опору. Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що на п’яту добу інтервенції російські окупанти виявилися неспроможні приховувати, що в них починається агонія, пише УНН.

Цитата

“На п’яту добу інтервенції російські окупанти виявилися неспроможні приховувати, що в них починається агонія. Про це свідчать варварські обстріли ракетами та РСЗО мирних міст – це свідчення, що вони нездатні більше воювати з озброєними українцями. Тільки з мирними, як останні боягузи. Це воєнний злочин”, - написав міністр у Facebook.

Деталі

Він заявив, що усі виконавці воєнного злочину приречені решту свого існування носити тавро вбивць і ховатися. Їх чекає трибунал.

“Буде справедливо, якщо спеціальний міжнародний трибунал буде створено у Харкові. До речі, саме у Харкові у 1943 році відбувся перший процес, внаслідок якого нацистів було засуджено за воєнні злочини. Тепер "Харківський трибунал" має винести вирок кремлівським послідовникам Гітлера, які вже його "перевершили", - додав він.

Міністр наголосив, що завдяки героїзму українських захисників і захисниць відкриваються нові фронти, де ворог зазнає втрат. "Хочу відзначити наших хлопців та дівчат на сході. Вони стали нездоланим бар’єром для ворога, це його страшенно деморалізує", - зазначив він.

На економічному фронті Росія, з його слів, вже зазнала нищівних руйнувань. "Російська валюта перетворюється на звичайний папір. Є перша заборона на експорт російської нафти. До знищення армії окупантів долучилась міжнародна ІТ-спільнота. Збільшуються поставки зброї та усього необхідного з Європи. Навіть українські школярі перейшли у наступ на кіберфронті. Сотні тисяч людей в Росії вже дізналися, що влада їм бреше. Що немає ніякої "спецоперації". Є звичайна загарбницька війна. На якій загинули тисячі росіян. Наразі опір війні всередині самої Росії зростає з кожною годиною", - вказав він.

“У ці дні українці демонструють росіянам, чим відрізняються вільні люди від рабів, Громадяни від поневолених тираном. Ті, хто роками захоплювався оскаженілим маніяком, тепер приречені на десятиліття спокути”, - резюмував міністр.

Доповнення

Повідомляється, що з початку доби 1 березня противник проводив перегрупування військ та наносив ракетно-бомбові удари з повітря. Здійснював спроби висадки тактичних десантів. Широко застосовує диверсійно-розвідувальні групи для нападів на об’єкти цивільної та військової інфраструктури. 

За поточну добу повітряні сили ЗСУ збили 5 ворожих літакі, затримані нові групи диверсантів в різних куточках нашої держави.

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