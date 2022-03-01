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122 часа сопротивления: оккупанты оказались неспособны скрывать агонию - Резников

Киев • УНН

 • 173217 просмотра

КИЕВ. 1 марта. УНН. По состоянию на 1 марта в Украине длится 122 час сопротивления. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что на пятые сутки интервенции российские оккупанты оказались неспособны скрывать, что у них начинается агония, пишет УНН.

Цитата

“На пятые сутки интервенции российские оккупанты оказались неспособны скрывать, что у них начинается агония. Об этом свидетельствуют варварские обстрелы ракетами и РСЗО мирных городов - это свидетельство, что они неспособны больше воевать с вооруженными украинцами. Только с мирными, как последние трусы. Это военное преступление", - написал министр в Facebook.

Детали

Он заявил, что все исполнители военного преступления обречены остальное свое время существование носить клеймо убийц и скрываться. Их ждет трибунал.

“Будет справедливо, если специальный международный трибунал будет создан в Харькове. Кстати, именно в Харькове в 1943 году состоялся первый процесс, в результате которого нацисты были осуждены за военные преступления. Теперь "Харьковский трибунал" должен вынести приговор кремлевским последователям Гитлера, которые уже его "превзошли", - добавил он.

Министр отметил, что благодаря героизму украинских защитников и защитниц открываются новые фронты, где враг несет потери. "Хочу отметить наших парней и девушек на востоке. Они стали непреодолимым барьером для врага, это его ужасно деморализует", - отметил он.

На экономическом фронте Россия, по его словам, уже подверглась сокрушительным разрушениям. "Российская валюта превращается в обычную бумагу. Есть первый запрет на экспорт российской нефти. К уничтожению армии оккупантов присоединилось международное ІТ-сообщество. Увеличиваются поставки оружия и всего необходимого из Европы. Даже украинские школьники перешли в наступление на киберфронте. Сотни тысяч людей в России уже узнали, что власть им врет. Что нет никакой "спецоперации". Обычная захватническая война. На которой погибли тысячи россиян. Сейчас сопротивление войне внутри самой России растет с каждым часом", - указал он.

"В эти дни украинцы демонстрируют россиянам, чем отличаются свободные люди от рабов, Граждане от порабощенных тираном. Те, кто годами восхищался бешеным маньяком, теперь обречены на десятилетия искупления”, - резюмировал министр.

Дополнение

Сообщается, что с начала суток 1 марта противник проводил перегруппировку войск и наносил ракетно-бомбовые удары с воздуха. Совершал попытки высадки тактических десантов. Широко применяет диверсионно-разведывательные группы для нападений на объекты гражданской и военной инфраструктуры.

За текущие сутки воздушные силы ВСУ сбили 5 вражеских самолетов, задержаны новые группы диверсантов в разных уголках нашего государства.

Украинские Национальные Новости

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