Все выезды из Чернигова заминированы. Горожан призывают не покидать дома

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“Уважаемые друзья. Для особо недоганяющих. Все выезды из города заминированы. "Заминированные“ — это значит, что там мины, и можно на них взорваться. Чернигов готов к обороне. Не подвергайте себя и своих близких опасности. Оставайтесь дома или в объектах укрытия”, — призвал глава ОГА в Facebook.

Детали

Он также обратился к руководителям предприятий, учреждений, организаций.

"Уже начали поступать звонки некоторым из вас от русских под видом представителей ВСУ по оказанию помощи — навести понтон, дать координаты, помочь техникой. Никому них*я. Выполняем команды и задания исключительно из проверенных источников", - подчеркнул Чаус.

Ранее

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что на пятые сутки интервенции российские оккупанты оказались неспособны скрывать, что у них начинается агония.