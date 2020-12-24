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Уряду США загрожує “шатдаун”: поправки Трампа в пакеті допомоги в зв’язку з COVID-19 заблоковані

Київ • УНН

 • 13970 перегляди

КИЇВ. 25 грудня. УНН. У Палаті представників США в четвер заблокували спроби змінити пакет допомоги в зв'язку з коронавірусом, включений в законопроект про фінансування уряду на суму 2,3 трлн доларів. Про це пише Reuters, передає УНН.

Уряду США загрожує “шатдаун”: поправки Трампа в пакеті допомоги в зв’язку з COVID-19 заблоковані

Відзначається, що демократи хотіли збільшити передбачені документом прямі виплати населенню з 600 до 2000 доларів на людину, як того вимагав президент США Дональд Трамп, однак республіканці заблокували цю зміну.

При цьому республіканці запропонували змінити суму допомоги іноземним державам, чого також домагався Трамп, але цю ініціативу блокували демократи. Після цього засідання було закрито.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Трамп відмовився підписати законопроект на 22,3 трл доларів допомоги під час пандемії

За словами спікера Палати представників США Ненсі Пелосі, в понеділок, 28 грудня, палата проведе запротокольоване голосування з питання про підвищення суми виплат допомоги під час пандемії.

Ситуація з бюджетним законопроектом підвищує ризик часткового припинення роботи уряду. Конгрес США може запобігти “шатдауну”, якщо прийме черговий тимчасовий бюджет до півночі в понеділок. При цьому тимчасовий бюджет не буде включати пакет допомоги в зв’язку з COVID-19.

Якщо Трамп не підпише бюджет, термін дії надбавок до допомоги по безробіттю закінчиться в суботу, а у вівторок ряд держструктур США будуть змушені призупинити роботу.

Як повідомляв УНН, Палата представників США повернеться до роботи в понеділок в спробі подолати президентське вето щодо законопроекту про оборонний бюджет.

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