Правительству США грозит “шатдаун”: поправки Трампа в пакете помощи в связи с COVID-19 заблокированы
Киев • УНН
КИЕВ. 25 декабря. УНН. В Палате представителей США в четверг заблокировали попытки изменить пакет помощи в связи с коронавирусом, включенный в законопроект о финансировании правительства на сумму 2,3 трлн долларов. Об этом пишет Reuters, передает УНН.
Отмечается, что демократы хотели увеличить предусмотренные документом прямые выплаты населению с 600 до 2000 долларов на человека, как того требовал президент США Дональд Трамп, однако республиканцы заблокировали это изменение.
При этом республиканцы предложили изменить сумму помощи иностранным государствам, чего также добивался Трамп, но эту инициативу блокировали демократы. После этого заседание было закрыто.
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По словам спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси, в понедельник, 28 декабря, палата проведет запротоколированное голосование по вопросу о повышении суммы выплат помощи во время пандемии.
Ситуация с бюджетным законопроект повышает риск частичного прекращения работы правительства. Конгресс США может предотвратить “шатдаун”, если примет очередной временный бюджет до полуночи в понедельник. При этом временный бюджет не будет включать пакет помощи в связи с COVID-19.
Если Трамп не подпишет бюджет, срок действия надбавок к пособию по безработице истечет в субботу, а во вторник ряд госструктур США будут вынуждены приостановить работу.
Как сообщал УНН, Палата представителей США вернется к работе в понедельник в попытке преодолеть президентское вето по законопроекту об оборонном бюджете.