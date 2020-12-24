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В США будуть вирішувати питання оборонного бюджету після Різдва

Київ • УНН

 • 15042 перегляди

КИЇВ. 24 грудня. УНН. Палата представників США збереться 28 грудня, щоб проголосувати, чи слід відміняти вето президента Дональда Трампа, яке він наклав на оборонний бюджет. Про це заявила спікер Палати представників США Ненсі Пелосі, пише Reuters, передає УНН.

В США будуть вирішувати питання оборонного бюджету після Різдва

Незабаром після цього очікується голосування в Сенаті США.

Зазначається, що своїм вето щодо оборонного бюджету США Трам розлютив як демократів, так і республіканців.

“Я з нетерпінням чекаю перевизначення безрезультатної та безглуздої спроби президента підірвати нашу національну безпеку”, — заявив сенатор-демократ Марк Уорнер.

Голова комітету з питань збройних сил Сенату Джим Інхоф, республіканець, також вибухнув в коментарях щодо вето Трампа.

“Законопроект про оборонний бюджет стає законом щороку протягом 59 років поспіль, оскільки це абсолютно важливо для нашої національної безпеки та наших військ. Цей рік не повинен бути винятком”, — заявив Інхоф.

Як повідомляв УНН, президент США Дональд Трамп ветував оборонний бюджет США на 2021 фінансовий рік, в якому прописані санкції проти газопроводу “Північний потік-2” та допомога Україні у майже півмільярда доларів.

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