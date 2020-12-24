В США будут решать вопрос оборонного бюджета после Рождества
Киев • УНН
КИЕВ. 24 декабря. УНН. Палата представителей США соберется 28 декабря, чтобы проголосовать, следует ли отменять вето президента Дональда Трампа, которое он наложил на оборонный бюджет. Об этом заявила спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, пишет Reuters, передает УНН.
Вскоре после этого ожидается голосование в Сенате США.
Отмечается, что своим вето на оборонный бюджет США Трам разозлил как демократов, так и республиканцев.
“Я с нетерпением жду переопределения безрезультатной и бессмысленной попытки президента подорвать нашу национальную безопасность”, — заявил сенатор-демократ Марк Уорнер.
Председатель комитета по вооруженным силам Сената Джим Инхоф, республиканец, также взорвался в комментариях относительно вето Трампа.
“Законопроект об оборонном бюджете становится законом ежегодно в течение 59 лет подряд, поскольку это абсолютно важно для нашей национальной безопасности и наших войск. Этот год не должен быть исключением”, — заявил Инхоф.
Как сообщал УНН, президент США Дональд Трамп ветировал оборонный бюджет США на 2021 финансовый год, в котором прописаны санкции против газопровода “Северный поток-2” и помощь Украине почти полмиллиарда долларов.