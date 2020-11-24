Урядова програма розвитку авіаційної галузі очікувано виявилась популізмом – експерт

“Це популізм, за великим рахунком, бо він говорив і обнадіював інших, знаючи що в Україні немає ресурсу і знаючи, напевно, що інші галузі сьогодні — наприклад, медицина — більше потребують грошей. І в очах українців це виглядає як насмішка”, — вважає експерт.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль озвучив ідею фінансування програми підтримки авіаційної галузі попри те, що в бюджеті цих коштів не було передбачено.

На думку Бобіренка, проблема цих суперечливих заяв і рішень членів уряду лежить у площині погано узгоджених дій, а також у втіленні необґрунтованих забаганок.

“Два тижні тому якраз були „тьорки“ навколо бюджету на наступний рік. І ці голосні заяви могли стосуватися виключно їхніх бажань, не більше”, — наголосив він.

Разом із тим, в експертному середовищі вважають, що зацікавленість віце-прем’єр-міністра Уруського в урядовій програмі фінансування авіаційної галузі полягає в його намаганні взяти під контроль прибуткові державні та приватні авіабудівні підприємства.

Нагадаємо, за словами експертів, кадрові перестановки на ДП “Антонов” свідчать про плани віце-прем’єра отримати ручний контроль над прибутковим авіабудівним підприємством.

Раніше УНН писав, що втручання віце-прем’єра Уруського в діяльність приватного авіабудівного підприємства “Мотор Січ” може свідчити про можливу корупційну складову на найвищому політичному рівні.