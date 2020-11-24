Правительственная программа развития авиационной отрасли ожидаемо оказалась популизмом - эксперт

"Это популизм, по большому счету, потому что он говорил и обнадеживал других, зная, что в Украине нет ресурса и зная, наверное, что другие отрасли сегодня - например, медицина - больше нуждаются в деньгах. И в глазах украинцев это выглядит как насмешка", - считает эксперт.

Премьер-министр Денис Шмыгаль озвучил идею финансирования программы поддержки авиационной отрасли несмотря на то, что в бюджете этих средств не было предусмотрено.

По мнению Бобиренко, проблема этих противоречивых заявлений и решений членов правительства лежит в плоскости плохо согласованных действий, а также в воплощении необоснованных прихотей.

"Две недели назад как раз были "терки" вокруг бюджета на следующий год. И эти громкие заявления могли касаться исключительно их желаний, не больше", - подчеркнул он.

Вместе с тем, в экспертной среде считают, что заинтересованность вице-премьер-министра Уруского в правительственной программе финансирования авиационной отрасли заключается в его попытке взять под контроль прибыльные государственные и частные авиастроительные предприятия.

Напомним, по словам экспертов, кадровые перестановки на ГП "Антонов" свидетельствуют о планах вице-премьера получить ручной контроль над прибыльным авиастроительным предприятием.

Ранее УНН писал, что вмешательство вице-премьера Уруского в деятельность частного авиастроительного предприятия "Мотор Сич" может свидетельствовать о возможной коррупционной составляющей на самом высоком политическом уровне.