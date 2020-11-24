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Правительственная программа развития авиационной отрасли ожидаемо оказалась популизмом - эксперт

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КИЕВ. 24 ноября. УНН. Две недели назад правительство утвердило финансирование авиастроительной программы размером в 2 млрд гривен в год. А уже на днях вице-премьер-министр Олег Уруский сообщил, что денег на программу развития авиационной промышленности в бюджете нет. Учитывая то, что с самого начала на программы развития ОПК госбюджета было предусмотрено лишь 2,53 млрд гривен, громкие заявления правительства в очередной раз оказались пустым популизмом. Такое мнение в комментарии УНН высказал политолог Виктор Бобиренко.

"Это популизм, по большому счету, потому что он говорил и обнадеживал других, зная, что в Украине нет ресурса и зная, наверное, что другие отрасли сегодня - например, медицина - больше нуждаются в деньгах. И в глазах украинцев это выглядит как насмешка", - считает эксперт.

Премьер-министр Денис Шмыгаль озвучил идею финансирования программы поддержки авиационной отрасли несмотря на то, что в бюджете этих средств не было предусмотрено.

По мнению Бобиренко, проблема этих противоречивых заявлений и решений членов правительства лежит в плоскости плохо согласованных действий, а также в воплощении необоснованных прихотей.

"Две недели назад как раз были "терки" вокруг бюджета на следующий год. И эти громкие заявления могли касаться исключительно их желаний, не больше", - подчеркнул он.

Вместе с тем, в экспертной среде считают, что заинтересованность вице-премьер-министра Уруского в правительственной программе финансирования авиационной отрасли заключается в его попытке взять под контроль прибыльные государственные и частные авиастроительные предприятия.

Напомним, по словам экспертов, кадровые перестановки на ГП "Антонов" свидетельствуют о планах вице-премьера получить ручной контроль над прибыльным авиастроительным предприятием.

Ранее УНН писал, что вмешательство вице-премьера Уруского в деятельность частного авиастроительного предприятия "Мотор Сич" может свидетельствовать о возможной коррупционной составляющей на самом высоком политическом уровне.

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