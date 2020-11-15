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На ДП “Антонов” відбувається підкилимна боротьба за прибуток підприємства - експерт

На ДП “Антонов” відбувається підкилимна боротьба за прибуток підприємства - експерт

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 листопада. УНН. Профспілка авіабудівників звернулись до Президента Володимира Зеленського з проханням передати ДП “Антонов” з Укроборонпрому до управління Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості. Але насправді, це не що інше, як підкилимні ігрища українських можновладців з перерозподілу прибутку. Таку думку висловив у коментарі УНН військовий експерт Олег Жданов.

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“Я так розумію, що це дійсно підкилимні ігрища наших можновладців. Чому — бо це державне підприємство. Що воно монополістом в "Укроборонпромі“ буде знаходитися, що воно буде в Мінстратегпром — особливої різниці немає. Різниця буде хіба в тому, хто доїть нашу корову”, — зазначив Жданов.

За процесами, які відбуваються на ДП “Антонов”, військовий експерт вбачає боротьбу за прибутки з боку Міністерства стратегічних галузей промисловості під керівництвом віце-прем’єр-міністра Уруського.

“У ДП "Антонова“ зараз замаячила перспектива отримання прибутків за рахунок отримання контрактів на виробництво літаків. Підприємство може стати надто прибутковим, і хтось на цьому прибутку буде сидіти і плескати в долоні”, — розповів він.

За його словами, асоціації авіаційної сфери, які звернулись з листом до Президента Зеленського, є “кишеньковими маріонеточними організаціями”, які висловлюють гасла в інтересах Мінстратпрому. Адже замість розвитку стратегічних галузей промисловості, відомство Уруського займається “захопленням” прибуткових підприємств.

“Сядьте, напишіть стратегію промислового розвитку країни на 30-50 років, з перспективою, а потім деталізуйте її на короткострокову, середньо- і довгострокову перспективу. От ваша робота. Так ні, вони собі зараз прибуткове підприємство візьмуть в управління і будуть управляти”, — зазначив він.

Жданов впевнений, що Президент Зеленський не помічає цих підкилимних ігрищ у ДП “Антонов” лише тому, що не має досвіду в деяких питаннях. А зацікавлені особи вправно цим користуються.

“Це найскладніше в нашій країні питання — що президент бачить і що йому дають бачити. Я так розумію, що президент окрему частину питань взагалі не розуміє... Йому могли прийти, сказати фінансити щось, і він довіряє цьому. Він не компетентний у деяких питаннях, у нього немає досвіду, а от таке його оточення займається чисто пограбуванням країни. І вони йому підносять ті пропозиції і в такому контексті, як вигідно їм”, — підсумував експерт.

Нагадаємо, експерт громадської компанії “Європатруль” В’ячеслав Коновалов вважає, що прагнення віце-прем’єр-міністра Уруського “перекроїти” ДП “Антонов” під себе є причиною кадрового хаосу. Саме тому, на його думку, за власним бажанням днями звільнився керівник державного підприємства Олександр Лось. 

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