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На ГП "Антонов" происходит подковерная борьба за прибыль предприятия - эксперт

На ГП "Антонов" происходит подковерная борьба за прибыль предприятия - эксперт

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 ноября. УНН. Профсоюз авиастроителей обратились к Президенту Владимиру Зеленскому с просьбой передать ГП "Антонов" с Укроборонпрома в управление Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности. Но на самом деле, это не что иное, как подковерные игрища украинских чиновников с передела прибыли. Такое мнение высказал в комментарии УНН военный эксперт Олег Жданов.

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"Я так понимаю, что это действительно подковерные игрища наших чиновников. Почему - потому что это государственное предприятие. Что оно монополистом в "Укроборонпроме" будет находиться, что оно будет в Минстратегпроме - особой разницы нет. Разница будет разве в том, кто доит нашу корову", - отметил Жданов.

За процессами, которые происходят на ГП "Антонов", военный эксперт видит борьбу за прибыль со стороны Министерства стратегических отраслей промышленности под руководством вице-премьера Уруского.

"У ГП "Антонова" сейчас замаячила перспектива получения прибыли за счет получения контрактов на производство самолетов. Предприятие может стать слишком прибыльным, и кто-то на этой прибыли будет сидеть и хлопать в ладоши", - рассказал он.

По его словам, ассоциации авиационной сферы, обратившиеся с письмом к Президенту Зеленскому, являются "карманными марионеточными организациями", которые высказывают лозунги в интересах Минстратпрома. Ведь вместо развития стратегических отраслей промышленности, ведомство Уруского занимается "захватом" прибыльных предприятий.

"Сядьте, напишите стратегию промышленного развития страны на 30-50 лет, с перспективой, а затем детализируйте ее на краткосрочную, средне- и долгосрочную перспективу. Вот ваша работа. Да нет, они себе сейчас прибыльное предприятие возьмут в управление и будут управлять", - отметил он.

Жданов уверен, что Президент Зеленский не замечает этих подковерных игрищ в ГП "Антонов" только потому, что не имеет опыта в некоторых вопросах. А заинтересованные лица умело этим пользуются.

"Это самое сложный в нашей стране вопрос - что президент видит и что ему дают видеть. Я так понимаю, что президент отдельную часть вопросов вообще не понимает... Ему могли прийти, сказать финансить вот это, и он доверяет этому. Он не компетентен в некоторых вопросах, у него нет опыта, а вот такое его окружение занимается чисто ограблением страны. И они ему преподносят те предложения и в таком контексте, как выгодно им", - подытожил эксперт.

Напомним, эксперт общественной компании "Европатруль" Вячеслав Коновалов считает, что стремление вице-премьер-министра Уруского "перекроить" ГП "Антонов" под себя является причиной кадрового хаоса. Именно поэтому, по его мнению, по собственному желанию на днях уволился руководитель государственного предприятия Александр Лось.

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