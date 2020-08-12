Уряд звільнив постачальників газу від створення страхових запасів на 2020 рік - нардеп

"Кабмін прийняв постанову про те, що постачальники природного газу мають створити страховий запас газу у розмірі нуль відсотків. По суті, повністю звільнили постачальників газу від створення страхових запасів", - написав Гончаренко.

Раніше УНН писав, що уряд сьогодні планує затвердити обсяг страхового запасу газу на 2020 рік.