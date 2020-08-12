Уряд сьогодні планує затвердити обсяг страхового запасу газу на 2020 рік

Так, урядовці на сьогоднішньому засіданні планують розглянути проекти постанов, зокрема, про затвердження розміру страхового запасу природного газу на 2020 рік, про затвердження програми реформування та розвитку спиртової галузі на 2020-2023 роки.

Також уряд планує розглянути проекти указів Президента, зокрема, щодо розвитку системи екстреної медичної допомоги у 2020 році та внесення змін до Порядку реалізації програми держгарантій медобслуговування населення у 2020 році. А також проект розпорядження про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених МОЗ на 2020 рік.

Окрім того, передбачається розгляд питання про передачу об’єктів держвласності до сфери управління Фонду держмайна, про виділення одноразової допомоги членам сімей осіб, які померли під час участі в АТО або стали особами з інвалідністю внаслідок поранення.

Уряд також планує внести зміни до Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, обсяг газу в підземних сховищах України перевищив 23 млрд куб. м.