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19 березня, 18:42 • 39443 перегляди

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19 березня, 10:24 • 113425 перегляди

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Запаси газу у ПСГ України перевищили 23 млрд куб. м

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 серпня. УНН. Обсяг газу в підземних сховищах України станом на 8 серпня збільшився до 23,065 млрд куб. м, передає УНН з посиланням на дані ТОВ "Оператор ГТС України".

За останніми даними, за добу в ПСГ України закачано 117,26 млн куб. м газу.

З ПСГ України протягом доби газ не відбирався.

При цьому в даних за 8 серпня вказано, що в Україну за добу надійшло зі Словаччини - 41,83 млн куб. м газу, з Угорщини та Польщі блакитне паливо не надходило.

Додамо, на території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.

Як повідомляв УНН, з листопада 2018 року ціна на газ для населення зросла до 8550 грн за тис. куб. м, з наступної весни її почали зменшувати. За даними Нафтогазу, ціна на газ для населення у липні зросла на 7% у порівнянні з місяцем раніше. 

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