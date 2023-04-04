Уряд зробив кадрові перестановки у низці міністерств: хто отримав, а хто втратив посаду
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Кабінет міністрів України зробив кадрові перестановки у низці міністерств та структур, пише УНН з посиланням на представника КМУ у Верховній Раді Тараса Мельничука.
Деталі
Так, Кабінетом міністрів України призначено:
- Кудрявця Євгена Володимировича заступником міністра освіти і науки України з питань європейської інтеграції;
- Запольську Наталію Михайлівну державним секретарем Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України;
- Захаріна Сергія Володимировича заступником Голови Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;
- Яременка Ігоря Олександровича заступником Державного секретаря Кабінету міністрів України.
Водночас уряд звільнив:
- Рогову Віру Борисівну з посади заступника міністра освіти і науки України;
- Яременка Ігоря Олександровича з посади заступника міністра у справах ветеранів України з питань європейської інтеграції;
- Спіріну Олену Дмитрівну з посади державного секретаря Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України;
- Захаріна Сергія Володимировича з посади державного секретаря Міністерства освіти і науки України;
- Куцевола Анатолія Анатолійовича з посади заступника Державного секретаря Кабінету міністрів України.
Тимчасово покладено виконання обов’язків заступника Голови Національної служби здоров’я України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації на Рябця Олександра Володимировича.
Доповнення
24 березня уряд звільнив заступників голів Митниці та Фонду Держмайна.