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Уряд зробив кадрові перестановки у низці міністерств: хто отримав, а хто втратив посаду

Уряд зробив кадрові перестановки у низці міністерств: хто отримав, а хто втратив посаду

Київ • УНН

 • 1056291 перегляди

КИЇВ. 4 квітня. УНН. Кабінет міністрів України зробив кадрові перестановки у низці міністерств та структур, пише УНН з посиланням на представника КМУ у Верховній Раді Тараса Мельничука.

Деталі

Так, Кабінетом міністрів України призначено:

- Кудрявця Євгена Володимировича заступником міністра освіти і науки України з питань європейської інтеграції;

- Запольську Наталію Михайлівну державним секретарем Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України;

- Захаріна Сергія Володимировича заступником Голови Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;

- Яременка Ігоря Олександровича заступником Державного секретаря Кабінету міністрів України.

Водночас уряд звільнив:

- Рогову Віру Борисівну з посади заступника міністра освіти і науки України;

- Яременка Ігоря Олександровича з посади заступника міністра у справах ветеранів України з питань європейської інтеграції;

- Спіріну Олену Дмитрівну з посади державного секретаря Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України;

- Захаріна Сергія Володимировича з посади державного секретаря Міністерства освіти і науки України;

- Куцевола Анатолія Анатолійовича з посади заступника Державного секретаря Кабінету міністрів України.

Тимчасово покладено виконання обов’язків заступника Голови Національної служби здоров’я України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації на Рябця Олександра Володимировича.

Доповнення

24 березня уряд звільнив заступників голів Митниці та Фонду Держмайна.

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