Правительство сделало кадровые перестановки в ряде министерств: кто получил, а кто потерял должность
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Кабинет министров Украины сделал кадровые перестановки в ряде министерств и структур, пишет УНН со ссылкой на представителя КМУ в Верховной Раде Тараса Мельничука.
Детали
Так, Кабинетом министров Украины назначены:
- Кудрявца Евгения Владимировича заместителем министра образования и науки Украины по вопросам европейской интеграции;
- Запольскую Наталью Михайловну государственным секретарем Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины;
- Захарина Сергея Владимировича заместителем Председателя Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации;
- Яременко Игоря Александровича заместителем Государственного секретаря Кабинета министров Украины.
В то же время правительство уволило:
- Рогову Веру Борисовну с должности заместителя министра образования и науки Украины;
- Яременко Игоря Александровича с должности заместителя министра по делам ветеранов Украины по вопросам европейской интеграции;
- Спирину Елену Дмитриевну с должности государственного секретаря Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины;
- Захарина Сергея Владимировича с должности государственного секретаря Министерства образования и науки Украины;
- Куцевола Анатолия Анатольевича с должности заместителя Государственного секретаря Кабинета министров Украины.
Временно возложено исполнение обязанностей заместителя Председателя Национальной службы здоровья Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации на Рябца Александра Владимировича.
Дополнение
24 марта правительство уволило заместителей глав Таможни и Фонда Госимущества.