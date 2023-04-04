Правительство сделало кадровые перестановки в ряде министерств: кто получил, а кто потерял должность

Детали

Так, Кабинетом министров Украины назначены:

- Кудрявца Евгения Владимировича заместителем министра образования и науки Украины по вопросам европейской интеграции;

- Запольскую Наталью Михайловну государственным секретарем Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины;

- Захарина Сергея Владимировича заместителем Председателя Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации;

- Яременко Игоря Александровича заместителем Государственного секретаря Кабинета министров Украины.

В то же время правительство уволило:

- Рогову Веру Борисовну с должности заместителя министра образования и науки Украины;

- Яременко Игоря Александровича с должности заместителя министра по делам ветеранов Украины по вопросам европейской интеграции;

- Спирину Елену Дмитриевну с должности государственного секретаря Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины;

- Захарина Сергея Владимировича с должности государственного секретаря Министерства образования и науки Украины;

- Куцевола Анатолия Анатольевича с должности заместителя Государственного секретаря Кабинета министров Украины.

Временно возложено исполнение обязанностей заместителя Председателя Национальной службы здоровья Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации на Рябца Александра Владимировича.

Дополнение

24 марта правительство уволило заместителей глав Таможни и Фонда Госимущества.