Уряд затвердив прогноз зростання ВВП у 2017 році на рівні 1,8%, а інфляцію - 11,5% (доповнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Кабінет міністрів України затвердив прогноз макроекономічних показників України на 2017 рік, відповідно до якого передбачається зростання ВВП на рівні 1,8%, а середньорічна інфляція на рівні 11,5%, тоді як у розрахунку грудень до грудня інфляція прогнозується на рівні 11,2%, передає УНН з посиланням на прес-службу Мінекономрозвитку.
За розрахунками Мінекономрозвитку, очікується "зростання української економіки в умовах збереження макроекономічної стабільності".
Зокрема, за інформацією відомства, реальний приріст ВВП прогнозується на рівні 1,8%; індекс споживчих цін (у середньорічному вимірі) - 111,5%; індекс споживчих цін (грудень 2017 до грудня 2016) - 111,2%.
У міністерстві зауважили, що прогнозовані показники є близькими до прогнозу МВФ, а саме: 2% зростання ВВП, індекс споживчих цін (у середньорічному вимірі) - 111,5%.
"Основні прогнозні макропоказники економічного та соціального розвитку України на 2017 рік розроблені за єдиним сценарієм та грунтуються на аналізі розвитку економіки у 2016 році, поточної економічної ситуації, оцінки впливу внутрішніх та зовнішніх чинників", - пояснили у Мінекономрозвитку.
Нагадаємо, раніше уряд прогнозував зростання ВВП у 2017 році на рівні 3%, а інфляцію (грудень до грудня) на рівні 8,1%.