Правительство утвердило прогноз роста ВВП в 2017 году на уровне 1,8%, а инфляцию - 11,5% (дополнено)
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. Кабинет министров Украины утвердил прогноз макроэкономических показателей Украины на 2017 год, согласно которому предусматривается рост ВВП на уровне 1,8%, а среднегодовая инфляция на уровне 11,5%, тогда как в расчете декабрь к декабрю инфляция прогнозируется на уровне 11,2%, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития.
По расчетам Минэкономразвития, ожидается "рост украинской экономики в условиях сохранения макроэкономической стабильности".
В частности, по информации ведомства, реальный прирост ВВП прогнозируется на уровне 1,8%; индекс потребительских цен (в среднегодовом измерении) - 111,5%; индекс потребительских цен (декабрь 2017 года у декабрю 2016 года) - 111,2%.
В министерстве отметили, что прогнозируемые показатели близки к прогнозу МВФ, а именно: 2% роста ВВП, индекс потребительских цен (в среднегодовом измерении) - 111,5%.
"Основные прогнозные макропоказатели экономического и социального развития Украины на 2017 год разработанн по единому сценарию и основываются на анализе развития экономики в 2016 году, текущей экономической ситуации, оценки влияния внутренних и внешних факторов", - пояснили в Минэкономразвития.
Напомним, ранее правительство прогнозировало рост ВВП в 2017 году на уровне 3%, а инфляцию (декабрь к декабрю) на уровне 8,1%.