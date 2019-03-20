Уряд затвердив порядок ведення реєстру випадків домашнього насильства
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Кабінет міністрів України затвердив Порядок формування, ведення та доступу до Єдиного державного реєстру випадків домашнього насильства та насильства за ознакою статі. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Міністерства соціальної політики.
"20 березня 2019 року на засіданні уряду прийнято постанову Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку формування, ведення та доступу до Єдиного державного реєстру випадків домашнього насильства та насильства за ознакою статі", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, цей нормативно-правовий акт спрямований на:
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- забезпечення утворення та функціонування Єдиного державного реєстру випадків домашнього насильства та насильства за ознакою статі як автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи, призначеної для збирання, накопичення, зберігання, використання, поширення даних про випадки домашнього насильства та насильства за ознакою статі;
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- розв’язання питань формування та ведення Реєстру, конфіденційності використання даних, доступу до інформації, що міститься у ньому;
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- визначення повноважень держателя, адміністратора, реєстраторів та користувачів Реєстру.
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Нагадаємо, у 2018 році 89,5 тисяч жінок скаржились на домашнє насильство.
При цьому, минулого року до поліції звернулися півтори тисячі дітей зі скаргами про домашнє насильство.
У вересні минулого року набрав чинності наказ МВС щодо термінових заборонних приписів у ситуаціях домашнього насильства.