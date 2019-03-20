Правительство утвердило порядок ведения реестра случаев домашнего насилия
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Кабинет министров Украины утвердил Порядок формирования, ведения и доступа в Единый государственный реестр случаев домашнего насилия и насилия по признаку пола. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики.
"20 марта 2019 года на заседании правительства принято постановление Кабинета Министров Украины "Об утверждении Порядка формирования, ведения и доступа в Единый государственный реестр случаев домашнего насилия и насилия по признаку пола", - говорится в сообщении.
Отмечается, этот нормативно-правовой акт направлен на:
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- обеспечение создания и функционирования Единого государственного реестра случаев домашнего насилия и насилия по признаку пола как автоматизированной информационно-телекоммуникационной системы, предназначенной для сбора, накопления, хранения, использования, распространения данных о случаях домашнего насилия и насилия по признаку пола;
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- решение вопросов формирования и ведения Реестра, конфиденциальности использования данных, доступа к информации, содержащейся в нем;
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- определение полномочий держателя, администратора, регистраторов и пользователей Реестра.
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Напомним, в 2018 году 89,5 тысяч женщин жаловались на домашнее насилие.
При этом, в прошлом году в полицию обратились полторы тысячи детей с жалобами о домашнем насилии.
В сентябре прошлого года вступил в силу приказ МВД относительно срочных запретительных предписаниях в ситуациях домашнего насилия.