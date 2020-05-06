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Уряд затвердив перелік товарів, що можуть безоплатно приймати держустанови під час карантину

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 травня. УНН. Кабінет міністрів підтримав постанову, що дозволить низці органів виконавчої влади безоплатно отримувати необхідні товари медичного та протиепідемічного призначення протягом дії карантину і це не буде розцінюватись як корупція. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Міністерства юстиції України.

Уряд затвердив перелік товарів, що можуть безоплатно приймати держустанови під час карантину

Так, згідно з постановою, на цей перелік товарів не поширюється заборона, передбачена статтею 54 закону України "Про запобігання корупції". Раніше ця стаття повністю забороняла одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування.

"На сьогодні поширення COVID-19 спричинило зростання попиту, у першу чергу, на соціально значущі товари та товари протиепідемічного призначення. Тому Законом України від 30 березня 2020 року № 540-ІХ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)" було внесено зміни, зокрема, до Закону України "Про запобігання корупції", якими визначено, що заборона, передбачена статтею 54 цього Закону, на період карантину не поширюватиметься на кошти та товари, перелік яких ми визначили у цій постанові, які будуть добровільно передаватися відповідним органам влади та їхнім структурним підрозділам", - пояснив міністр юстиції Денис Малюська.

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Так, до зазначеного переліку увійшли лікарські засоби для надання медичної допомоги пацієнтам, хворим на COVID-19, дезінфекційні засоби і антисептики, медичне обладнання для закладів охорони здоров’я, що надають допомогу пацієнтам, хворим на COVID-19, засоби індивідуального захисту, медичні вироби для скринінгу хворих, витратні матеріали для надання медичної допомоги пацієнтам, хворим на COVID-19, медичні вироби, лабораторне обладнання, витратні матеріали, реагенти для лабораторних досліджень, медичні вироби (витратні матеріали) для патологоанатомічних відділень, транспортні засоби для закладів охорони здоров’я системи екстреної медичної допомоги та санітарної авіації (авіаційної медицини).

Зазначається, що ці товари добровільно можуть бути передані центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, іншим центральним органам виконавчої влади, які реалізують державну політику у сферах санітарного та епідемічного благополуччя населення, контролю якості та безпеки лікарських засобів, протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним захворюванням, та структурним підрозділам з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

Нагадаємо, що в Україну прибув вантажний літак Ан-225 “Мрія” з гуманітарним вантажем з КНР, на борту якого 111,5 тонни вантажу.

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