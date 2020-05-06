Правительство утвердило перечень товаров, которые могут безвозмездно принимать госучреждения во время карантина
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Кабинет министров поддержал постановление, которое позволит ряду органов исполнительной власти безвозмездно получать необходимые товары медицинского и противоэпидемического назначения в течение действия карантина и это не будет расцениваться как коррупция. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции Украины.
Так, согласно постановлению, на этот перечень товаров не распространяется запрет, предусмотренный статьей 54 Закона Украины "О предотвращении коррупции". Ранее эта статья полностью запрещала получения льгот, услуг и имущества органами государственной власти и органами местного самоуправления.
"На сегодняшний день распространение COVID-19 привело к росту спроса, в первую очередь, на социально значимые товары и товары противоэпидемического назначения. Поэтому Законом Украины от 30 марта 2020 года № 540-ІХ "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)" были внесены изменения, в частности, в Закон Украины "О предупреждении коррупции", которыми определено, что запрет, предусмотренный статьей 54 настоящего Закона, на период карантина не будет распространяться на средства и товары, перечень которых мы определили в этом постановлении, которые будут добровольно передаваться соответствующим органам власти и их структурным подразделениям", - пояснил министр юстиции Денис Малюська.
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Так, в указанный перечень вошли лекарственные средства для оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19, дезинфекционные средства и антисептики, медицинское оборудование для учреждений здравоохранения, оказывающих помощь пациентам с COVID-19, средства индивидуальной защиты, медицинские изделия для скрининга больных, расходные материалы для оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19, медицинские изделия, лабораторное оборудование, расходные материалы, реагенты для лабораторных исследований, медицинские изделия (расходные материалы) для патологоанатомических отделений, транспортные средства для учреждений здравоохранения системы экстренной медицинской помощи и санитарной авиации (авиационной медицины).
Отмечается, что эти товары добровольно могут быть переданы центральному органу исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере здравоохранения, другим центральным органам исполнительной власти, реализующим государственную политику в сферах санитарного и эпидемического благополучия населения, контроля качества и безопасности лекарственных средств, противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДу и другим социально опасным заболеваниям, и структурным подразделениям по вопросам здравоохранения областных, Киевской и Севастопольской городских государственных администраций.
Напомним, что в Украину прибыл грузовой самолет Ан-225 "Мрия" с гуманитарным грузом из КНР, на борту которого 111,5 тонны груза.