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Правительство утвердило перечень товаров, которые могут безвозмездно принимать госучреждения во время карантина

Киев • УНН

 • 15376 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. Кабинет министров поддержал постановление, которое позволит ряду органов исполнительной власти безвозмездно получать необходимые товары медицинского и противоэпидемического назначения в течение действия карантина и это не будет расцениваться как коррупция. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции Украины.

Правительство утвердило перечень товаров, которые могут безвозмездно принимать госучреждения во время карантина

Так, согласно постановлению, на этот перечень товаров не распространяется запрет, предусмотренный статьей 54 Закона Украины "О предотвращении коррупции". Ранее эта статья полностью запрещала получения льгот, услуг и имущества органами государственной власти и органами местного самоуправления.

"На сегодняшний день распространение COVID-19 привело к росту спроса, в первую очередь, на социально значимые товары и товары противоэпидемического назначения. Поэтому Законом Украины от 30 марта 2020 года № 540-ІХ "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)" были внесены изменения, в частности, в Закон Украины "О предупреждении коррупции", которыми определено, что запрет, предусмотренный статьей 54 настоящего Закона, на период карантина не будет распространяться на средства и товары, перечень которых мы определили в этом постановлении, которые будут добровольно передаваться соответствующим органам власти и их структурным подразделениям", - пояснил министр юстиции Денис Малюська.

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Так, в указанный перечень вошли лекарственные средства для оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19, дезинфекционные средства и антисептики, медицинское оборудование для учреждений здравоохранения, оказывающих помощь пациентам с COVID-19, средства индивидуальной защиты, медицинские изделия для скрининга больных, расходные материалы для оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19, медицинские изделия, лабораторное оборудование, расходные материалы, реагенты для лабораторных исследований, медицинские изделия (расходные материалы) для патологоанатомических отделений, транспортные средства для учреждений здравоохранения системы экстренной медицинской помощи и санитарной авиации (авиационной медицины).

Отмечается, что эти товары добровольно могут быть переданы центральному органу исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере здравоохранения, другим центральным органам исполнительной власти, реализующим государственную политику в сферах санитарного и эпидемического благополучия населения, контроля качества и безопасности лекарственных средств, противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДу и другим социально опасным заболеваниям, и структурным подразделениям по вопросам здравоохранения областных, Киевской и Севастопольской городских государственных администраций.

Напомним, что в Украину прибыл грузовой самолет Ан-225 "Мрия" с гуманитарным грузом из КНР, на борту которого 111,5 тонны груза.

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