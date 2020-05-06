В Україну прибув літак "Мрія" з гуманітарним вантажем з КНР
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. В Україну прибув вантажний літак Ан-225 “Мрія” з гуманітарним вантажем з КНР, на борту якого 111,5 тонни вантажу. Про це повідомляє кореспондент УНН з посиланням на YouTube-канал “Нафтогазу”.
Так, у смт Гостомель сів літак Ан-225 “Мрія” з гуманітарним вантажем з КНР. На його борту 111,5 тонни гуманітарного вантажу.
За даними МОЗ, літаки “Мрія” та “Антей” привезли 500 тис. захисних костюмів, 700 моніторів пацієнта, 50 мобільних цифрових рентген-апаратів та 50 портативних УЗД-пристроїв. Закупівля здійснена Групою “Нафтогаз” за підтримки Офісу Президента України та Міністерства охорони здоров’я України.
Вантаж зустрічають заступник міністра охорони здоров’я — головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко та заступник міністра охорони здоров’я Юлія Соколовська, а також голова правління НАК “Нафтогаз України” Андрій Коболєв та заступник директора авіакомпанії “Авіалінії Антонова” Віталій Шость.
Наразі літак проходить дезінфекцію, а після цього його почнуть розвантажувати.
“Мрія” подолала відстань в 3377 кілометрів з Тянцзіня в Алмати, а потім ще 4375 кілометрів з Алмати до Києва. Таким чином, літак пролетів 7752 кілометрів за 13 годин польоту.
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