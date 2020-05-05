У Зеленського роз'яснили ситуацію з комерційними вантажами медзасобів з Китаю

Так, за словами Тимошенка, на момент цих домовленостей в українських лікарнях ситуація із забезпеченням медичними засобами була вкрай незадовільною — їх фактично не було.

“Ми запустили так званий повітряний міст. Ми почали співпрацювати з різними авіакомпаніями щодо поставок цих засобів захисту з Китаю. У нас фактично було три види вантажів. Перший — це те, що закуповував і привозив фонд в інтересах наших лікарів, поліцейських. За ці літаки сплачував всі кошти фонд. Другий вид вантажів — це ті ж самі засоби захисту та медичне обладнання, які закуповував бізнес і передавав до лікарень або централізовано до Міністерства охорони здоров’я. За ці поставки також сплачував фонд”, — повідомив заступник керівника Офісу Президента в ефірі одного з телеканалів.

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Повідомляється, що третій вид вантажу — для наповнення аптечних мереж та магазинів, де спостерігався дефіцит засобів індивідуального захисту.

“99% з цього — це були звичайні тришарові маски, яких у нас на той момент в аптеках практично не було. А якщо були, то їхня ціна була 20 або 25 гривень... І ось вони (комерційні компанії — ред.) до нас звернулися: "Чи можете ви нам надати можливість літати з Китаю?“ Тому що фактично з Китаю ніяких доставок неможливо було робити, або ж вони були дуже дорогі. Ми їм надали таку можливість, з’єднали їх напряму з авіакомпаніями, і вони за свої вантажі — за маски, які вони привозили, — оплачували літаки самі”, — розповів Тимошенко.

На його думку, завдяки цьому за два-три тижні вдалося знизити ціну масок в аптеках з 20-25 гривень до 8-10 гривень.

“Тобто фактично тим, що ми дали змогу комерційним компаніям привозити маски, ми знизили ціну, яка була, і наповнили український ринок масками”, — додав заступник керівника Офісу Президента.

За його словами, згодом детальний звіт щодо використання коштів фонду буде наданий бізнесменам, які його наповнювали, і за умови їхньої згоди — оприлюднений.

Нагадаємо, що 30 квітня в Україну прибув з Китаю 25-ий літак з меддопомогою для боротьби з коронавірусною хворобою COVID-19. Як стало відомо, даним літаком транспортували й комерційні замовлення.



