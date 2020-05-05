В Зеленского разъяснили ситуацию с коммерческими грузами медсредств из Китая

Так, по словам Тимошенко, на момент этих договоренностей в украинских больницах ситуация с обеспечением медицинскими средствами была крайне неудовлетворительной - их фактически не было.

"Мы запустили так называемый воздушный мост. Мы начали сотрудничать с различными авиакомпаниями по поставкам этих средств защиты из Китая. У нас фактически было три вида грузов. Первый - это то, что закупал и привозил фонд в интересах наших врачей, полицейских. За эти самолеты платил все средства фонд. Второй вид грузов - это те же средства защиты и медицинское оборудование, которые закупал бизнес и передавал в больницы или централизованно в Министерство здравоохранения. За эти поставки также платил фонд", - сообщил заместитель руководителя Офиса Президента в эфире одного из телеканалов.

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Сообщается, что третий вид груза - для наполнения аптечных сетей и магазинов, где наблюдался дефицит средств индивидуальной защиты.

"99% из этого - это были обычные трехслойные маски, которых у нас на тот момент в аптеках практически не было. А если были, то их цена была 20 или 25 гривен... И вот они (коммерческие компании - ред.) к нам обратились: "Можете ли вы нам предоставить возможность летать из Китая?" Потому что фактически из Китая никаких поставок невозможно было делать, или же они были очень дороги. Мы им предоставили такую возможность, соединили их напрямую с авиакомпаниями, и они за свои грузы - за маски, которые они привозили, - оплачивали самолеты сами", - рассказал Тимошенко.

По его мнению, благодаря этому за две-три недели удалось снизить цену масок в аптеках с 20-25 гривен до 8-10 гривен.

"То есть фактически тем, что мы позволили коммерческим компаниям привозить маски, мы снизили цену, которая была, и наполнили украинский рынок масками", - добавил заместитель руководителя Офиса Президента.

По его словам, позже подробный отчет об использовании средств фонда будет предоставлен бизнесменам, которые его наполняли, и при условии их согласия - обнародован.

Напомним, что 30 апреля в Украину прибыл из Китая двадцать пятый самолет с медпомощью для борьбы с коронавирусной болезнью COVID-19. Как стало известно, данным самолетом транспортировали и коммерческие заказы.



