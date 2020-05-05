В Зеленского разъяснили ситуацию с коммерческими грузами медсредств из Китая

$41.340.00
45.850.00
ukru
Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время
5 апреля, 18:50 • 17014 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 84949 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 112032 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 183525 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 186662 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 393709 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 227255 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 502981 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 349724 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 230847 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+2°
3.1м/с
79%
Популярные новости

В Херсонской области оккупантам запретили мобильные телефоны из-за больших потерь - "Атеш"

5 апреля, 18:04 • 11180 просмотра

Все украинские города и села объединились в поддержку Кривого Рога, проявляя солидарность - Зеленский

5 апреля, 18:06 • 11395 просмотра

16-летняя украинка Таисия Онофрийчук завоевала золото на Кубке мира по художественной гимнастике

5 апреля, 18:16 • 10660 просмотра

Враг распространяет фейки об окружении ВСУ на курщине: опровержение ЦПД

5 апреля, 18:31 • 9640 просмотра

Атака дронов на Николаев: в ГСЧС показали последствия

23:21 • 9038 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 145417 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 133413 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 221432 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 393710 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 502982 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 17016 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 39517 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 39100 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 46564 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 76749 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

В Зеленского разъяснили ситуацию с коммерческими грузами медсредств из Китая

Киев • УНН

 • 17956 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. Офис Президента Украины запустил так называемый воздушный мост для поставок средств защиты из Китая. Перевозилось три вида груза, который оплачивал сам Офис или представители бизнеса в зависимости от потребностей. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины, секретарь Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилл Тимошенко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ОПУ.

В Зеленского разъяснили ситуацию с коммерческими грузами медсредств из Китая

Так, по словам Тимошенко, на момент этих договоренностей в украинских больницах ситуация с обеспечением медицинскими средствами была крайне неудовлетворительной - их фактически не было.

"Мы запустили так называемый воздушный мост. Мы начали сотрудничать с различными авиакомпаниями по поставкам этих средств защиты из Китая. У нас фактически было три вида грузов. Первый - это то, что закупал и привозил фонд в интересах наших врачей, полицейских. За эти самолеты платил все средства фонд. Второй вид грузов - это те же средства защиты и медицинское оборудование, которые закупал бизнес и передавал в больницы или централизованно в Министерство здравоохранения. За эти поставки также платил фонд", - сообщил заместитель руководителя Офиса Президента в эфире одного из телеканалов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Общий бюджет фонда ОПУ по ликвидации последствий COVID-19 достиг более 370 млн грн - Тимошенко

Сообщается, что третий вид груза - для наполнения аптечных сетей и магазинов, где наблюдался дефицит средств индивидуальной защиты.

"99% из этого - это были обычные трехслойные маски, которых у нас на тот момент в аптеках практически не было. А если были, то их цена была 20 или 25 гривен... И вот они (коммерческие компании - ред.) к нам обратились: "Можете ли вы нам предоставить возможность летать из Китая?" Потому что фактически из Китая никаких поставок невозможно было делать, или же они были очень дороги. Мы им предоставили такую возможность, соединили их напрямую с авиакомпаниями, и они за свои грузы - за маски, которые они привозили, - оплачивали самолеты сами", - рассказал Тимошенко.

По его мнению, благодаря этому за две-три недели удалось снизить цену масок в аптеках с 20-25 гривен до 8-10 гривен.

"То есть фактически тем, что мы позволили коммерческим компаниям привозить маски, мы снизили цену, которая была, и наполнили украинский рынок масками", - добавил заместитель руководителя Офиса Президента.

По его словам, позже подробный отчет об использовании средств фонда будет предоставлен бизнесменам, которые его наполняли, и при условии их согласия - обнародован.

Напомним, что 30 апреля в Украину прибыл из Китая двадцать пятый самолет с медпомощью для борьбы с коронавирусной болезнью COVID-19. Как стало известно, данным самолетом транспортировали и коммерческие заказы.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществополитикаЗдоровье
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,296.60
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,804.93