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Уряд виділив гроші на створення єдиного центру даних у сфері нацбезпеки

Уряд виділив гроші на створення єдиного центру даних у сфері нацбезпеки

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 грудня. УНН. Уряд для створення єдиного центру даних у сфері нацбезпеки спрямував 12,3 млн гривень. Про це у своєму Тelegram-каналі написав Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, передає УНН.

“Великий масив інформації буде оперативно аналізуватися та надходитиме до Апарату РНБО під надійним кіберзахистом. Це значно послабить ризики витоків інформації. Для цього Уряд спрямував 12,3 млн гривень на створення єдиного центру зберігання та обробки даних у сфері національної безпеки та оборони”, — зазначив він.

Нагадаємо, у Раді національної безпеки та оборони відбулось засідання щодо вдосконалення роботи Головного ситуаційного центру, на якому було презентовано модель роботи Центру, зокрема у частині вимог до інформації та даних, що передаються до нього, а також маршрутів передачі таких даних.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Рада попередньо ухвалила зміни до закону щодо захисту інформації

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