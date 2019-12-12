Рада попередньо ухвалила зміни до закону щодо захисту інформації
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Парламентарі ухвалили за основу проект про зміни у законодавстві щодо підтвердження відповідності інформаційної системи вимогам із захисту інформації. Відповідне рішення підтримали 291 народний депутат України, передає кореспондент УНН.
Проект Закону № 2043 про внесення змін до Закону України “Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах” щодо підтвердження відповідності інформаційної системи вимогам із захисту інформації полягає у прийнятті на території України вимог стандартів сімейства системи управління інформаційною безпекою (СУІБ) для окремих категорій інформації, захист якої забезпечується законодавством України.
Додамо, стандарти сімейства СУІБ призначені допомогти організаціям усіх типів і розмірів впровадити й забезпечити функціювання системи управління інформаційною безпекою і використовуються зокрема для незалежного оцінювання СУІБ (ISMS) стосовно захисту інформації.
За словами авторів законопроекту, його ухвалення дозволить запровадити альтернативний порядок підтвердження відповідності інформаційної системи вимогам із захисту інформації, який не потребує створення комплексної системи захисту інформації, запроваджений у сфері публічних закупівель та відповідає підходам ЄС у сфері кіберзахисту.
Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що Україна і НАТО мають активізувати співпрацю у сфері кібербезпеки.