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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
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5 марта, 17:33 • 134458 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 139245 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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Рада предварительно приняла изменения в закон о защите информации

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 декабря. УНН. Парламентарии приняли за основу проект об изменениях в законодательстве о подтверждении соответствия информационной системы требованиям по защите информации. Соответствующее решение поддержали 291 народный депутат Украины, передает корреспондент УНН.

Проект Закона № 2043 о внесении изменений в Закон Украины “О защите информации в информационно-телекоммуникационных системах” о подтверждении соответствия информационной системы требованиям по защите информации заключается в принятии на территории Украины требований стандартов семейства системы управления информационной безопасностью (СУИБ) для отдельных категорий информации, защита которой обеспечивается законодательством Украины.

Добавим, стандарты семейства СУИБ предназначены помочь организациям всех типов и размеров внедрить и обеспечить функционирование системы управления информационной безопасностью и используются в частности для независимого оценивания СУИБ (ISMS) по защите информации.

По словам авторов законопроекта, его принятие позволит ввести альтернативный порядок подтверждения соответствия информационной системы требованиям по защите информации, который не требует создания комплексной системы защиты информации, введенный в сфере публичных закупок и соответствует подходам ЕС в сфере киберзащиты.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Украина и НАТО активизировать сотрудничество в сфере кибербезопасности.

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