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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
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Правительство выделило деньги на создание центра данных в сфере нацбезопасности

Правительство выделило деньги на создание центра данных в сфере нацбезопасности

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 декабря. УНН. Правительство для создания центра данных в сфере нацбезопасности направил 12,3 млн гривен. Об этом в своем Тelegram-канале написал Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает УНН.

"Большой массив информации будет оперативно анализироваться и поступать в Аппарат СНБО под надежной киберзащитой. Это значительно ослабит риски утечек информации. Для этого Правительство направило 12,3 млн гривен на создание центра хранения и обработки данных в сфере национальной безопасности и обороны", - отметил он.

Напомним, в Совете национальной безопасности и обороны состоялось заседание по совершенствованию работы Главного ситуационного центра, на котором была представлена модель работы Центра, в частности в части требований к информации и данных, передаваемых к нему, а также маршрутов передачи таких данных.

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