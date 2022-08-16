Уряд виділив 1,5 млрд грн на підтримку аграріїв
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Кабінет Міністрів України виділив 1,5 млрд грн на підтримку фермерів та сільгоспвиробників. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду, передає УНН.
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“Держава спрямовує 1,5 млрд грн на підтримку фермерів та сільгоспвиробників. Максимальна бюджетна дотація для власників сільгоспугідь буде складати 372 тис. грн, максимальна дотація для одного підприємства на утримання корів – 530 тис. грн. Тобто ми продовжуємо політику підтримки малих та середніх фермерів”, – повідомив Шмигаль.
Додамо
У межах системної політики підтримки аграрного сектору 12 серпня було запущено онлайн-платформу для прямої взаємодії держави та агровиробників – Державний аграрний реєстр. За три дні зареєструвалося 1,5 тисячі фермерів. Державний аграрний реєстр – це "Дія" для аграріїв.
“Платформа, де представлено прозорий та зрозумілий розподіл усіх видів підтримки для українських фермерів. Агровиробники, зареєстровані в реєстрі, зможуть подати заявку на отримання державних субсидій, цільових, субсидованих кредитних програм, а також позик і технічної допомоги від ЄС та інших міжнародних донорів. Тобто цифровізація знову стає синонімом ефективності та прозорості”, – пояснив прем’єр.
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