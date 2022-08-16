Правительство выделило 1,5 млрд грн на поддержку аграриев

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“Государство направляет 1,5 млрд грн на поддержку фермеров и сельхозпроизводителей. Максимальная бюджетная дотация для владельцев сельхозугодий составит 372 тыс. грн, максимальная дотация для одного предприятия на содержание коров – 530 тыс. грн. То есть мы продолжаем политику поддержки малых и средних фермеров”, – сообщил Шмыгаль.

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В рамках системной политики поддержки аграрного сектора 12 августа была запущена онлайн-платформа для прямого взаимодействия государства и агропроизводителей – Государственный аграрный реестр. За три дня зарегистрировалось 1,5 тысяч фермеров. Государственный аграрный реестр – это "Дия" для аграриев.

“Платформа, где представлено прозрачное и понятное распределение всех видов поддержки для украинских фермеров. Агропроизводители, зарегистрированные в реестре, смогут подать заявку на получение государственных субсидий, целевых, субсидированных кредитных программ, а также ссуд и технической помощи от ЕС и других международных доноров. То есть цифровизация снова становится синонимом эффективности и прозрачности”, – объяснил премьер.

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