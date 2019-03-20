Уряд урегулював питання забезпечення санаторно-курортним лікуванням постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Кабінет Міністрів України схвалив проект Закону України про забезпечення санаторно-курортним лікуванням постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які потребують стороннього догляду чи допомоги. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Міністерства соціальної політики України.
Зазначений проект Закону розроблено з метою приведення норм Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” у відповідність до норм чинного законодавства.
“Законопроектом передбачено забезпечення громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорії 1, які мають І групу інвалідності та за висновком лікаря потребують постійного стороннього догляду чи допомоги, та дітей з інвалідністю, інвалідність яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, санаторно-курортним лікуванням разом із супроводжуючою особою”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Кабінет міністрів України під час засідання у середу ухвалив з доопрацюванням положення про внесення змін до закону України про охорону дитинства та до прикінцевих і перехідних положень бюджетного комплексу України.