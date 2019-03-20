В уряді ухвалили збільшення прибуткового податку на користь надходжень до бюджетів міст та ОТГ

Проект стосується глобальної ініціативи "Громада, дружня до дітей та молоді", до якого у березні 2018 року приєдналась Україна. "Громада, дружня до дітей та молоді" - це глобальний рух, який об’єднує державу, місцеву владу, громадянське суспільство, бізнес для розвитку добробту дітей.



1 червня 2018 року було проведено перший всеукраїнський форум муніципалітетів ініціативи "Громада, дружня до дітей та молоді", де було офіційно анонсовано про приєднання України до такої ініціативи та окреслено напрямки майбутньої підтримки громад.



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За словами міністра соціальної політики України Андрія Реви, бажання про приєднання до цієї ініціативи вже висловило понад 160 міст та ОТГ, і цей перелік продовжує зростати.



22 громади було обрано як пілотні для реалізації ініціативи , а 15 вже отримали статус кандидатів в "Громаду, дружню до дітей та молоді".



"На ваш розгляд пропонується два проекти законів України – про внесення змін до закону України про охорону дитинства та до прикінцевих і перехідних положень бюджетного комплексу України. Обидва проект і акти спрямовані на впровадження в Україні глобальної ініціативи "Громада, дружня до дітей та молоді", - сказав Рева.



З його слів, змінами до закону України пропонується доповнити цей закон нормами щодо, по-перше, визначення поняття міжнародної ініціативи "Громада, дружня до дітей та молоді", по-друге, надання фінансової підтримки територіальним громадам міст, ОТГ, які отримали відповідний статус в рамках міжнародної ініціативи. По-третє, встановлення Кабінетом міністрів України порядку отримання містами та ОТГ відповідних статусів.



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"Внесення змін до бюджетного Кодексу полягає в одноразовому збільшенні частки нарахування податку на доходи фізичних осіб для бюджетів громад, які отримали один з двох статусів в рамках міжнародної ініціативи. 1% - це статус кандидата, 3% - це статус "Громади, дружньої до дітей та молоді", - сказав міністр.



Фінальний статус встановлюється після виконання громадою 3-річного плану заходів ініціативи, сказав він.



"Для прикладу, 1% податку на доходи фізичних осіб складатиме від 150 тис. до 700 тис. грн на рік в розрахунку на 10 тис. осіб. Так, при першому статусі громади потенційно можуть отримати: Маріуполь – 27,1 млн грн при населенні 445 тис. осіб, Умань – 2,8 млн грн на 85 тис. осіб, ОТГ Баранівка – 400 тис. грн при населенні 23 тис. осіб", - пояснив міністр.



Як повідомляв УНН, Кабінет міністрів України збирається продовжити контракт із правлінням НАК "Нафтогаз України", включно із його головою Андрієм Коболєвим, однак, зі зниженням зарплати.