На Чернігівщині піймали на хабарі у 27 тис. грн голову ОТГ

“Затриманий вимагав та одержав від громадянина України неправомірну вигоду в розмірі 27 тисяч гривень за вирішення питання щодо виділення останньому земельної ділянки”, - йдеться у повідомленні.



Затриманому вже повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Наразі, готується клопотання до суду про обрання стосовно голови-хабарника запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.



Як повідомляв УНН, ДБР спіймало на валютному хабарі закарпатського прикордонника.