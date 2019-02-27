На Чернігівщині піймали на хабарі у 27 тис. грн голову ОТГ
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. Голова територіальної громади на Чернігівщині вимагав 27 тисяч гривень за незаконне виділення земельної ділянки. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу військової прокуратури Центрального регіону України.
“Затриманий вимагав та одержав від громадянина України неправомірну вигоду в розмірі 27 тисяч гривень за вирішення питання щодо виділення останньому земельної ділянки”, - йдеться у повідомленні.
Затриманому вже повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.
Наразі, готується клопотання до суду про обрання стосовно голови-хабарника запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Як повідомляв УНН, ДБР спіймало на валютному хабарі закарпатського прикордонника.