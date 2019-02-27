В Черниговской области поймали на взятке в 27 тыс. грн председателя ОТО
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. Председатель территориальной общины в Черниговской области требовал 27 000 гривен за незаконное выделение земельного участка. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Центрального региона Украины.
"Задержанный требовал и получил от гражданина Украины неправомерную выгоду в размере 27 000 гривен за решение вопроса о выделении последнему земельного участка", - говорится в сообщении.
Задержанному уже сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.
Сейчас готовится ходатайство в суд об избрании в отношении председателя-взяточника меры пресечения в виде содержания под стражей.
Как сообщал УНН, ГБР поймало на валютной взятке закарпатского пограничника.