В Черниговской области поймали на взятке в 27 тыс. грн председателя ОТО

"Задержанный требовал и получил от гражданина Украины неправомерную выгоду в размере 27 000 гривен за решение вопроса о выделении последнему земельного участка", - говорится в сообщении.



Задержанному уже сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.



Сейчас готовится ходатайство в суд об избрании в отношении председателя-взяточника меры пресечения в виде содержания под стражей.



Как сообщал УНН, ГБР поймало на валютной взятке закарпатского пограничника.