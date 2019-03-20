В правительстве приняли увеличение подоходного налога в пользу поступлений в бюджеты городов и ОТО

Проект касается глобальной инициативы "Общество, дружественное к детям и молодежи", к которому в марте 2018 присоединилась Украина. "Общество, дружественное к детям и молодежи" - это глобальное движение, которое объединяет государство, местные власти, гражданское общество, бизнес для развития добробту детей.



1 июня 2018 был проведен первый всеукраинский форум муниципалитетов инициативы "Общество, дружественное к детям и молодежи", где было официально анонсировано о присоединении Украины к такой инициативе и намечены направления будущей поддержки общин.



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По словам министра социальной политики Украины Андрея Ревы, желание о присоединении к этой инициативе уже выразило более 160 городов и ОТО, и этот перечень продолжает расти.



22 общины было избрано в качестве пилотных для реализации инициативы, а 15 уже получили статус кандидатов в "Община, дружественная к детям и молодежи".



"На ваше рассмотрение предлагается два проекта законов Украины - о внесении изменений в закон Украины об охране детства и до заключительных и переходных положений бюджетного комплекса Украины. Оба проект и акты направлены на внедрение в Украине глобальной инициативы "Общество, дружественное к детям и молодежи", - сказал Рева.



По его словам, изменениями в закон Украины предлагается дополнить этот закон нормами относительно, во-первых, определение понятия международной инициативы "Общество, дружественное к детям и молодежи", во-вторых, предоставление финансовой поддержки территориальным общинам городов, ОТО, которые получили соответствующий статус в рамках международной инициативы. В-третьих, установление Кабинетом министров Украины порядке получения городами и ОТО соответствующих статусов.



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"Внесение изменений в бюджетный Кодекс состоит в однократном увеличении доли начисления налога на доходы физических лиц для бюджетов общин, получивших один из двух статусов в рамках международной инициативы. 1% - это статус кандидата, 3% - это статус" Громады, дружественной к детям и молодежи ", - сказал министр.



Финальный статус устанавливается после выполнения обществом 3-летнего плана мероприятий инициативы, сказал он.



"Например, 1% налога на доходы физических лиц составит от 150 тыс. до 700 тыс. грн в год в расчете на 10 тыс. человек. Так, при первом статусе общины могут получить Мариуполь - 27100000 грн при населении 445 тыс. человек, Умань - 2800000 грн на 85 тыс. человек, ОТО Барановка - 400 тыс. грн при населении 23 тыс. человек ", - пояснил министр.



Как сообщал УНН, Кабинет министров Украины собирается продлить контракт с правлением НАК "Нафтогаз Украины", включая его головой Андреем Коболев, однако, со снижением зарплаты.