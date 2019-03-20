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Кабмін збирається продовжити контракт із Коболєвим

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 березня. УНН. Кабінет міністрів України збирається продовжити контракт із правлінням НАК "Нафтогаз України", включно із його головою Андрієм Коболєвим, однак, зі зниженням зарплати. Про це заявив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання уряду, передає кореспондент УНН.

Кабмін збирається продовжити контракт із Коболєвим

"Наглядова рада "Нафтогазу" надала нам пропозиції про те, щоб заробітна плата менеджменту компанії була вдвічі менше, ніж це є сьогодні, без премій і бонусів. Нас це попередньо влаштовує, тому сьогодні ми приймемо рішення про те, щоб продовжити з правлінням компанії на цих умовах на 1 рік контракт із щомісячним і щоквартальним звітуванням про досягнення цілей. Якщо ці цілі не будуть досягнуті, ми розірвемо контракт", - зазначив Прем’єр.

За його словами, крім того, згідно з ухваленим рішенням, конкурс на посади правління компанії відбудеться за рік – 20 березня 2020 року.

При цьому він додав, що перед керівництвом НАКу уряд ставить завдання продовжити транзит російського газу і збільшити власний видобуток газу до 18 млрд куб. м.

Нагадаємо, раніше уряд ухвалив рішення оголосити з 23 березня конкурс на заміщення посади голови правління НАК "Нафтогаз України", яку наразі обіймає Андрій Коболєв.

Наглядова рада НАК повідомляла, що юридично не оформила рішення про продовження контракту із нинішнім головою правління після 22 березня.

Як повідомляв УНН, голова правління НАК "Нафтогаз Україна" Андрій Коболєв заявив, що не планує звільнятися з НАКу.

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