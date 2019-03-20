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Кабмин собирается продлить контракт с Коболевым

Киев • УНН

 • 11876 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Кабинет министров Украины собирается продлить контракт с правлением НАК "Нафтогаз Украины", включая и с его главой Андреем Коболевым, однако, со снижением зарплаты. Об этом заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания правительства, передает корреспондент УНН.

Кабмин собирается продлить контракт с Коболевым

"Наблюдательный совет "Нафтогаза" предоставила нам предложения о том, чтобы заработная плата менеджмента компании была вдвое меньше, чем это есть сегодня, без премий и бонусов. Нас это предварительно устраивает, поэтому сегодня мы примем решение о том, чтобы продлить с правлением компании на этих условиях на 1 год контракт с ежемесячной и ежеквартальной отчетностью о достижении целей. Если эти цели не будут достигнуты, мы разорвем контракт", - отметил Премьер.

По его словам, кроме того, согласно принятому решению, конкурс на долности правления компании состоится через год - 20 марта 2020 года.

При этом он добавил, что перед руководством НАК правительство ставит задачу продолжить транзит российского газа и увеличить собственную добычу газа до 18 млрд куб. м.

Также напомним, ранее правительство приняло решение объявить с 23 марта конкурс на замещение должности главы правления НАК "Нафтогаз Украины", которую сейчас занимает Андрей Коболев.

Набсовет НАК сообщил, что юридически не оформил решение о продлении контракта с нынешним главой правления после 22 марта.

Как сообщал УНН, глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что не планирует увольняться с НАК.

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