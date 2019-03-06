Коболєв заявив, що не збирається звільнятися з "Нафтогазу"
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Голова правління НАК "Нафтогаз Україна" Андрій Коболєв заявив, що не планує звільнятися з НАКу. Про це він повідомив під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
"Чи буду брати участь у конкурсі? Чекаю на позицію юристів, але я точно не збираюсь звільнятися. Мені ця посада потрібна для виконання мети, і я сподіваюся, що верховенство права, цивілізований підхід у цій ситуації переможуть", - зазначив Коболєв.
За його словами, оголошений урядом конкурс на заміщення посади голови наглядової ради НАКа незаконний, оскільки такі конкурси може оголошувати тільки наглядова рада.
У самого ж Коболєва економічної зацікавленості у залишенні на цій посаді немає, оскільки свою зарплату він з нового року віддає на благочинність, зазначив він.
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Як пояснив голова наглядової ради, команда НАКа протягом 5 років працювала над відстоюванням інтересів компанії у протистоянні із "Газпромом" у Стокгольмському арбітражі, і не хоче, щоб ці напрацювання були зведені нанівець, тоді як сам він хоче продовжити роботу з відстоювання інтересів України.
Як повідомляв УНН, уряд ухвалив рішення оголосити з 23 березня конкурс на заміщення посади голови правління НАК "Нафтогаз Україна".
Раніше наглядова рада НАК "Нафтогаз Україна" повідомляла, що юридично не оформила рішення про продовження контракту із нинішнім головою правління після 22 березня.
Нагадаємо, у січні уряд заявив, що контракт з правлінням НАК "Нафтогаз України" припинить свою дію з 22 березня 2019 року, після чого буде укладений новий – який передбачатиме нові "нормальні" зарплати для керівництва компанії.