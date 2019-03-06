Коболев заявил, что не собирается увольняться из "Нафтогаза"
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что не планирует увольняться из НАКа. Об этом он сообщил во время брифинга, передает корреспондент УНН.
"Буду ли участвовать в конкурсе? Жду позицию юристов, но я точно не собираюсь увольняться. Мне эта должность нужна для выполнения цели, и я надеюсь, что верховенство права, цивилизованный подход в этой ситуации победят", - отметил Коболев.
По его словам, объявленный правительством конкурс на замещение должности главы наблюдательного совета НАКа незаконный, поскольку такие конкурсы может объявлять только наблюдательный совет.
У самого же Коболева экономической заинтересованности в оставлении на этой должности нет, поскольку свою зарплату он с нового года отдает на благотворительность, отметил он.
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Как пояснил глава наблюдательного совета, команда НАКа в течение 5 лет работала над отстаиванием интересов компании в противостоянии с "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже, и не хочет, чтобы эти наработки были сведены на нет, тогда как сам он хочет продолжить работу по отстаиванию интересов Украины.
Как сообщал УНН, правительство приняло решение объявить с 23 марта конкурс на замещение должности главы правления НАК "Нафтогаз Украины".
Ранее наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" сообщал, что юридически не оформил решение о продлении контракта с нынешним главой правления после 22 марта.
Напомним, в январе правительство заявило, что контракт с правлением НАК "Нафтогаз Украины" прекратит свое действие с 22 марта 2019 года, после чего будет заключен новый - предусматривающий новые "нормальные" зарплаты для руководства компании.