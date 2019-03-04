Голова “Нафтогазу” відмовився називати свою зарплату

КИЇВ. 4 березня. УНН. Голова правління НАК “Нафтогаз Україна” Андрій Коболєв заявив, що не може коментувати свою заробітну плату згідно з правилами “Нафтогазу”. Про це він повідомив в ефірі одного з телеканалів, передає УНН.