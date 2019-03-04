Голова “Нафтогазу” відмовився називати свою зарплату
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. Голова правління НАК “Нафтогаз Україна” Андрій Коболєв заявив, що не може коментувати свою заробітну плату згідно з правилами “Нафтогазу”. Про це він повідомив в ефірі одного з телеканалів, передає УНН.
“Коментувати не можу, тому що ця інформація є конфіденційною, і в нас в „Нафтогазі“ є правило не коментувати індивідуальні зарплатні”, — зазначив Коболєв.
Він додав, що за українськими мірками вона велика.
“Моя місячна зарплата — це понад сім цифр до коми”, — заявив Коболєв.
Нагадаємо, Наглядова рада НАК “Нафтогаз Україна” юридично ще не оформила рішення про продовження контракту із нинішнім головою правління.