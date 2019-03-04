Глава "Нафтогаза" отказался называть свою зарплату
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что не может комментировать свою заработную плату согласно правилам "Нафтогаза". Об этом он сообщил в эфире одного из телеканалов, передает УНН.
"Комментировать не могу, потому что эта информация является конфиденциальной, и у нас в "Нафтогазе" есть правило не комментировать индивидуальные зарплаты", - отметил Коболев.
Он добавил, что по украинским меркам она велика.
"Моя месячная зарплата - это более семи цифр до запятой", - заявил Коболев.
Напомним, Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" юридически еще не оформил решение о продлении контракта с нынешним председателем правления.