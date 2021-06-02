Уряд створить робочу групу для запровадження накопичувальної пенсії в Україні

Деталі

Зазначається, що наразі уряд працює над впровадженням другого рівня пенсійної системи. Ця система передбачає зниження податків, які зараз платять українці в бюджет.

Цитата:

“Податки будуть спрямовуватись на особисті пенсійні рахунки людей, де будуть інвестуватися та примножуватися. Так само не буде жодних додаткових нарахувань для бізнесу. Після виходу на пенсію людина отримає свої кошти, і це буде гарний додатковий дохід до державної солідарної пенсії”, - написав Прем’єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Телеграм-каналі.

Доповнення

Відсьогодні Пенсійний фонд України перерахує пенсії громадянам, які після призначення пенсійних виплат продовжують працювати.

Право на перерахунок визначає страховий стаж, розміром не менше 24 місяців, набутий на 1 березня 2021 року. Тобто пенсії перерахують за перший квартал 2021 року.

Комітет Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів 28 травня відхилив законопроект № 2683-3 щодо впровадження в Україні накопичувальної пенсійної системи.