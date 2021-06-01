Перерахунок пенсій: для кого зміняться виплати з 1 червня

Деталі

Пенсійний фонд проведе перерахунок виплат працюючим пенсіонерам, які були призначені в період до квітня 2019 року. Право на перерахунок визначає страховий стаж, розміром не менше 24 місяців, набутий на 1 березня 2021 року. Тобто пенсії перерахують за перший квартал 2021 року.

У відомстві додають, що для цього не потрібно звертатися до органів ПФУ, перерахунок відбудеться автоматично.

Додатково

За інформацією Пенсійного фонду, на сьогодні в Україні понад 11 млн пенсіонерів. 18 лютого Кабінет міністрів затвердив бюджет Пенсійного фонду України на 2021 рік, в якому загальна сума доходів становить 495,5 млрд грн. Загальний обсяг видаткової частини бюджету Пенсійного фонду України на 2021 рік передбачено на рівні 495,502 млрд грн. Станом на квітень дефіцит Пенсійного фонду досяг 7,5 млрд.

З 2019-го року обговорюється проект “Закону про загальнообов’язкове накопичувальне пенсійне забезпечення”, але Рада поки не поспішає його схвалювати: в квітні 2021-го закон був відправлений на доопрацювання. Однак, Кабмін розраховує вже цього року розпочати впровадження накопичувальної системи.

Середня пенсія в Україні в поточному році різниця в розмірі у чоловіків та жінок — жінки отримують на 30% менше.