Перерасчет пенсий: для кого изменятся выплаты с 1 июня
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. С сегодняшнего дня пересчитают пенсии гражданам, которые после назначения пенсионных выплат продолжают работать. Об этом информируют в ПФУ, пишет УНН.
Детали
Пенсионный фонд проведет перерасчет выплат работающим пенсионерам, которые были назначены в период до апреля 2019 года. Право на перерасчет определяет страховой стаж, размером не менее 24 месяцев, приобретенный на 1 марта 2021 года.
То есть пенсии пересчитают за первый квартал 2021 года.
В ведомстве добавляют, что для этого не нужно обращаться в органы ПФУ, перерасчет произойдет автоматически.
Дополнительно
По информации Пенсионного фонда, на сегодня в Украине более 11 млн пенсионеров. 18 февраля Кабинет министров утвердил бюджет Пенсионного фонда Украины на 2021, в котором общая сумма доходов составляет 495,5 млрд. грн. Общий объем расходной части бюджета Пенсионного фонда Украины на 2021 предусмотрен на уровне 495,502 млрд. грн. По состоянию на апрель дефицит Пенсионного фонда достиг 7,5 млрд.
С 2019-го года обсуждается проект “Закона об общеобязательном накопительное пенсионное обеспечение”, но Рада пока не спешит его одобрять: в апреле 2021-го закон был отправлен на доработку. Однако, Кабмин рассчитывает уже в этом году начать внедрение накопительной системы.
Средняя пенсия в Украине в текущем году разница в размере у мужчин и женщин — женщины получают на 30% меньше.